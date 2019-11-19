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В Черногории арестовали двоих украинцев: детали случившегося

19 ноября, 16:56

Мужчин подозревают в систематическом грабеже черногорских банкоматов

/ Фото: Pixabay

В Черногории, откуда в прошлом году экстрадировали подозреваемую по "делу Онищенко", арестовали двух из трех граждан Украины, которых подозревают в краже около 140 тыс. евро из банкоматов на территории страны.

Как пишет местное издание Vijesti, при помощи внешних устройств предполагаемые преступники подключались к банкоматам и снимали деньги, которые были в устройстве.

Таким образом они промышляли в трех городах страны: Будве, Тивате и Подгорице, в которых украли из банкоматов 30 тыс., 45 тыс. и 63 тыс. евро соответственно.

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На момент их идентификации подозреваемые находились за пределами Черногории, поэтому их объявили в розыск и позже двое подозреваемых были арестованы при въезде в Черногорию. Их доставили в прокуратуру в Подгорице.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

Третьего подозреваемого разыскивают.

Напомним, в прошлом году в Черногории убили украинскую бизнес-вумен Анастасию Лашманову. В причастности к смерти женщины заподозрили Арсения Становича – он мог убить женщину из ревности.

Мы также сообщали об аресте в польской Познани 28-летнего украинца по подозрению в жестоком убийстве молодой девушки в Украине.

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