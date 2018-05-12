"Везде были следы крови": подробности убийства украинской бизнес-леди в Черногории

По неофициальной информации, она недавно начала заниматься обслуживанием лизинга пляжей и роскошных ресторанов

Появились новые подробности гибели украинки Лашмановой в Черногории. Ее тело нашла подруга, которая после того, как никто не открыл дверь, заглянула в окно и увидела кровь по всей квартире.

Предварительные результаты расследования показали, что женщину зарезали.

В настоящее время проводится расследование на месте, которое проводит компетентный государственный прокурор в Государственной прокуратуре Подгорицы.

Тело было найдено в квартире, в которой проживала украинка. Лашманова долгое время жила в Которе, где занималась строительным бизнесом и имела зарегистрированную компанию.

По неофициальной информации, она недавно начала заниматься обслуживанием лизинга пляжей и роскошных ресторанов. Лашманова была исполнительным директором компании "Mimoza group" из Тивата.

Лашманова – директор группы Si Trade и Mimoza, которая два года назад купила отель Tivat Mimoza. Владелец гостиничного комплекса Perla, три ресторана в Porto Montenegro и салон красоты в Будве.

По неофициальной информации, безжизненное тело Лашмановой нашла ее подруга. Когда Украина не ответила на свой телефон, она пошла к ней проведать ее. Поскольку никто не открыл дверь, она выглянула в окно квартиры и увидела жуткую картину: везде по квартире были следы крови. Она немедленно вызвала полицию. Полицейские пришли на место происшествия, но они не смогли открыть бронированные двери в квартиру. Они вызвали пожарных, которые со специальным аппаратом вскрыли дверь и вошли в квартиру, где нашли безжизненное тело.

Об этом событии была проинформирована Высшая прокуратура в Подгорице, и прокурор приказал провести вскрытие тела, чтобы определить все детали происшествия. Кроме того, в здании есть камеры безопасности.

Ранее мы сообщали о жестоком убийстве украинки в Италии. 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

Также мы писали, что в Египте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве молодой гражданки Украины, которое произошло 21 февраля в городе Хургада.





