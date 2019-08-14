В Познани задержали украинца, который после убийства скрывался в Польше: фото и видео

28-летнего гражданина Украины, который скрывался от правосудия, удалось задержать благодаря сотрудничеству польской и украинской полиции

Задержание украинца в Польше. Источник: http://policja.pl/

Польская полиция, которая ранее арестовала два десятка россиян, задержала в Познани 28-летнего гражданина Украины, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Украине. Об этом в среду сообщили в Главной комендатуре полиции. Мужчину уже передали украинским правоохранителям.

28-летнего гражданина Украины, который скрывался от правосудия, удалось задержать благодаря сотрудничеству польской и украинской полиции.

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Украинец уже через несколько дней после убийства впервые выехал в Польшу, а когда нашли тело убитой в 2018 году 17-летней девушки, снова уехал в Польшу.

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Подозреваемого украинца задержали на одной из улиц в Познани. В Главной комендатуре полиции сообщили, что операция проходила "очень динамично, но профессионально и безопасно для других лиц и пассажиров транспортного средства, на котором ехал подозреваемый. Сам он был совершенно удивлен полицейской операцией".

В Главной комендатуре полиции напомнили, что задержание Николая С. – это "еще один результат очень хорошего сотрудничества польской и украинской полиции".

Ранее сообщалось, что Украина выдала Польше гражданина Грузии, подозреваемого в жестоком убийстве 28-летней польки в городе Лодзь.

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