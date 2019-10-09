В Эдинбурге парень уснул в такси и проехал половину Шотландии

В Шотландии 20-летний парень задремал в такси и уехал на 180 километров от своего дома. Джозеф Ферджи отдыхал в ночном клубе Эдинбурга до самого утра.

Чтобы добраться до дома – вызвал такси, упал на заднее сидение и уснул. Водитель разбудил парня через несколько часов, хотя ехать должен был всего 15 минут.

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Заплатив 400 фунтов, "гуляка" выйшел из машины и понял, что место ему совсем незнакомо. Оказалось, что его завезли в город Керкубра – за 180 километров от Эдинбурга. Домой Джозеф вернулся через 12 часов после того, как вышел из клуба.

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Напомним, ранее мы писали о том, что у молодого таксиста, которого выбросили с перерезанным горлом из машины на Окружной дороге в Киеве, злоумышленники забрали 70 гривен и два мобильных телефона, а также банковские карты.

Как рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, по подозрению в данном преступлении задержаны двое граждан Молдовы – мужчина 1985 года рождения и его 25-летняя гражданская жена. Согласно информации Крищенко, пара, с которой еще был их четырехлетний ребенок, поймали такси случайно. Водителя машины ударили ножом, ребенок находился на рукам у матери. На данный момент малыш находится в больнице.

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