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В Елисейском дворце рассказали, о чем Макрон и Путин будут говорить, кроме Украины

Сегодня, 17:08

Визит российского лидера не означает возвращение к формату «Большой восьмерки», сообщили в Елисейском дворце

/ Фото: AFP

На предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить целый ряд вопросов, включая ситуацияю вокруг Украины, Сирии, Ливана и Ирана. Об этом заявил источник в окружении главы французского государства.

"Макрон пригласил российского коллегу в свою летнюю резиденцию – форт Брегансон 19 августа, – сообщил он. - Франция считает диалог с Россией важным событием, в том числе в преддверии совещания Группы семи, которое пройдет в конце следующей недели в Биаррице".

Как сообщил источник, Макрон рассчитывает обсудить со своим российским коллегой вопросы урегулирования ситуации в Сирии, Ливии и Украине. Кроме того, по его словам, лидеры двух стран обменяются мнениями по ситуации вокруг Ирана. Также среди тем, которые могут быть подняты на встрече, он назвал защиту окружающей среды и торговые отношения между странами.

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В ответ на вопрос о возможности обсуждения уличных демонстраций в РФ, источник указал, что такой доверительный и открытый формат диалога, который сложился между Путиным и Макроном, допускает обмен мнениями на этот счет.

Представитель администрации выразил надежду, что это встреча позволит сблизить позиции Парижа и Москвы по ключевым международным проблемам. Однако в администрации пояснили, что визит российского лидера не означает возвращение к формату "Большой восьмерки".

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Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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Франция Путин Макрон

Источник: ТАСС

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