В ЕС назвали двух главных дезинформаторов о коронавирусе в мире

У Брюсселя есть доказательтва участия Москвы и Пекина в дезинформационных кампаниях

Россия и Китай во время пандемии COVID-19 проводят в Европе и за ее пределами масштабные кампании дезинформации. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии. РанееРоссию уже ловили на лжи о коронавирусе.

"Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире", – говорится в заявлении.

"Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", – сказала замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспарентность.

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Также отмечается, что Евросоюз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.

"ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах в рамках пакета "Команда Европа", а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы и пропаганды более безопасной медиасреды", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выделят почти 800 млн долларов для противодействия российской пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии.

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