Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В ЕС обсудили безопасность полетов в случае "жесткого Brexit"

Сегодня, 16:56

Предложенный текст еще должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС

Фото: Getty Images
В ЕС обсудили безопасность полетов в случае "жесткого Brexit" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/1be/5c6c171be45b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/1be/5c6c171be45b3.jpg Евросоюз Предложенный текст еще должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС

В пятницу, 22 февраля, послы стран Евросоюза согласовали проект правил об обеспечении безопасности полетов на случай выхода Великобритании из Евросоюза без соответствующего соглашения. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

"ЕС предпринимает шаги, необходимые для обеспечения высокого уровня авиационной безопасности в собственном воздушном пространстве в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Послы стран-членов на встрече Комитета постоянных представителей одобрили договоренности с Европейским парламентом о проекте правил по обеспечению постоянного действия некоторых сертификатов безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, регламент распространяется на сертификаты авиационной безопасности для определенной авиапродукции, детали и приборы, выданные физическим и юридическим лицам, чье основное место деятельности находится в Великобритании, а также сертификаты, выданные поставщиками авиационной подготовки.

Постановление продлевает срок действия таких сертификатов в течение девяти месяцев с даты применения. При необходимости Европейская комиссия имеет право продлить этот срок еще больше.

Предложенный текст еще должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС.

Ранее сообщалось,  что Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit. Лишь несколько стран заключили соответствующие договоры.

Кроме того, о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit предупредил крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover.

Сообщалось также, что организация Society of Motor Manufacturers and Traders разработала специальную программу под названием Brexit Readiness Program, которая направлена на помощь британской автомобильной промышленности в случае "жесткого" Brexit (выход из ЕС без сделки).

Ранее в Великобритании заговорили о возможности введения военного положения после Brexit:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег безопасность, Евросоюз, авиа, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " В ЕС обсудили безопасность полетов в случае "жесткого Brexit"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit

Вчера, 22:50

Лишь несколько стран заключили соответствующие договоры

100 парламентариев-консерваторов собираются заставить Мэй отложить Brexit

Сегодня, 02:32

Сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

В Одессе в центре города нашли тела троих людей

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Сегодня, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Сегодня, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна

Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.

Материалы, отмеченные знаками «реклама», «PR», «Финансовый вопрос», «Новости компаний», «Официально», «Новости регионов», «Актуально», «Точка зрения», «Прямым текстом» публикуются на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства «Интерфакс-Украина» или «Украинские новости», не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств «Интерфакс-Украина» или «Украинские новости»

Условия использования материалов сайта СЕГОДНЯ.ua