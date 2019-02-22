В ЕС обсудили безопасность полетов в случае "жесткого Brexit"

Предложенный текст еще должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС

Фото: Getty Images

В ЕС обсудили безопасность полетов в случае "жесткого Brexit" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/1be/5c6c171be45b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/1be/5c6c171be45b3.jpg 2019-02-22T16:56:46+02:00 Евросоюз Предложенный текст еще должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС

В пятницу, 22 февраля, послы стран Евросоюза согласовали проект правил об обеспечении безопасности полетов на случай выхода Великобритании из Евросоюза без соответствующего соглашения. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

"ЕС предпринимает шаги, необходимые для обеспечения высокого уровня авиационной безопасности в собственном воздушном пространстве в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Послы стран-членов на встрече Комитета постоянных представителей одобрили договоренности с Европейским парламентом о проекте правил по обеспечению постоянного действия некоторых сертификатов безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, регламент распространяется на сертификаты авиационной безопасности для определенной авиапродукции, детали и приборы, выданные физическим и юридическим лицам, чье основное место деятельности находится в Великобритании, а также сертификаты, выданные поставщиками авиационной подготовки.

Постановление продлевает срок действия таких сертификатов в течение девяти месяцев с даты применения. При необходимости Европейская комиссия имеет право продлить этот срок еще больше.

Предложенный текст еще должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС.

Ранее сообщалось, что Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit. Лишь несколько стран заключили соответствующие договоры.

Кроме того, о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit предупредил крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover.

Сообщалось также, что организация Society of Motor Manufacturers and Traders разработала специальную программу под названием Brexit Readiness Program, которая направлена на помощь британской автомобильной промышленности в случае "жесткого" Brexit (выход из ЕС без сделки).

Ранее в Великобритании заговорили о возможности введения военного положения после Brexit:

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