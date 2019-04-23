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В ЕС сделали жесткое заявление о дальнейших переговорах по Brexit

Сегодня, 14:49

В настоящее время вообще нет никаких переговоров между Брюсселем и Лондоном по Brexit

Фото: Pixabay

Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, которое было согласовано 25 ноября прошлого года, исключается. О такой позиции сообщества заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка", – сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, допускает ли ЕК пересмотр документа, как того хочет Лондон.

Более того, Андреева подчеркнула, что в настоящее время вообще нет никаких переговоров между Брюсселем и Лондоном по Brexit. "Председатель (ЕК Жан-Клод Юнкер) работает, но по Brexit у нас перерыв", - отметила она.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21–22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока. 11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества – до 31 октября.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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ТАСС

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