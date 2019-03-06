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В ЕС сообщили, что у них нет решения по выходу из тупика с Brexit

Сегодня, 16:05

Евросоюз и Великобритания возобновили переговоры по условиям сделки о Brexit

Фото: Getty Images
В ЕС сообщили, что у них нет решения по выходу из тупика с Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg Евросоюз Евросоюз и Великобритания возобновили переговоры по условиям сделки о Brexit

 Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по выходу королевства из сообщества проходят с трудом, стороны все еще не нашли решение относительно сделки по Brexit. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Мы предложили варианты гарантий по "бэкстопу" (механизм, позволяющий сохранить прозрачной границу между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией - Ред.). Дискуссии были тяжелыми, и мы пока не нашли решения", - сказал он, отметив, что технические переговоры продолжатся на этой неделе.

Как сообщает AFP, в Брюсселе заявили, что у них нет решения для выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась в переговорах с Лондоном о соглашении по условиям Brexit. 

"ЕС говорит "нет решения" на данный момент, чтобы выйти из тупика с Brexit", - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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Источник:

ТАСС

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