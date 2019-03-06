В ЕС сообщили, что у них нет решения по выходу из тупика с Brexit
Евросоюз и Великобритания возобновили переговоры по условиям сделки о Brexit
Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по выходу королевства из сообщества проходят с трудом, стороны все еще не нашли решение относительно сделки по Brexit. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.
"Мы предложили варианты гарантий по "бэкстопу" (механизм, позволяющий сохранить прозрачной границу между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией - Ред.). Дискуссии были тяжелыми, и мы пока не нашли решения", - сказал он, отметив, что технические переговоры продолжатся на этой неделе.
Как сообщает AFP, в Брюсселе заявили, что у них нет решения для выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась в переговорах с Лондоном о соглашении по условиям Brexit.
"ЕС говорит "нет решения" на данный момент, чтобы выйти из тупика с Brexit", - сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер.
Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.
Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.
Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.
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