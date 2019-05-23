В ЕС стартуют выборы в Европарламент

Избирательные участки в четверг открываются в Великобритании и Нидерландах

Фото: facebook.com/europeanparliament.

В ряде европейских стран в четверг, 23 мая, начинаются выборы в Европейский парламент.

Избирательные участки в четверг открываются в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая – в Латвии, на Мальте и в Словакии. Других странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах. В европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit.

Напомним, ранее Мэй заявила, что Великобритания может завершить выход из Европейского союза до конца мая. "Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", – отметила она.

Как известно, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ей в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о переносе Brexit.

10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября. Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Кроме того, эксперты рассказали, как Brexit отразится на Украине.

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