В ЕС заявили, что коронавирус угрожает безопасности развивающихся стран

В первую очередь сильно пострадают страны, зависящие от продажи энергоресурсов и всех остальных видов сырья

Пандемия коронавируса может подорвать военную безопасность развивающихся государств, а возможно, и всего мира. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Военная безопасность развивающихся государств — и не только их, а всего мира — может пострадать в результате пандемии", —заметил политик. Он считает, в первую очередь сильно пострадают страны, зависящие от продажи энергоресурсов и всех остальных видов сырья, поскольку спрос на него падает во всем мире. "Большой удар будет нанесен по регионам, зависящим от туризма, в то же время страны Запада не смогут принимать значительное количество мигрантов из проблемных государств в связи с ухудшением собственного экономического положения", — добавил Боррель.

"Все это приведет к серьезным экономическим проблемам, которые могут сопровождаться политическими проблемами, причем не только в соседних с ЕС государствах, но и во всем мире", — считает он.

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Напомним, что согласно опубликованному 6 мая весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии в 2020 мировая экономика сократится на 3,5%, экономический спад в ЕС составит рекордные 7,7%.

Заметим, что с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.

Ранее сообщалось, что Евросоюз должен быть готов ко второй волне коронавируса. Ведь новые вспышки возможны даже при контроле ситуации.

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