Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Президент Эстонии резко отреагировала на решение ПАСЕ по России

25 июня, 13:20

Эстонская делегация голосовала против возвращения россиян в организацию, поддержав Украину

Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд. Фото: Facebook

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд возмущена действиями европейских политиков после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и вернула Россию в организацию. Об этом она написала в Twitter.

Отметим, что представители Эстонии во время голосования за резолюцию не поддержали возвращения россиян в организацию. По словам эстонского президента, Россия не выполнила ни одного требования Запада по санкциям.

"Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол (переговоров) с помощью процедурных жестов — это позор для ПАСЕ. Ни одна из причин, по которым Россия была лишена голоса, не исчезла", – написала и напомнила об оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

А тем временем стало известно, что украинская делегация покидает ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Эстония, Кальюлайд, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " Президент Эстонии резко отреагировала на решение ПАСЕ по России". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина покидает ПАСЕ: что должны сделать парламент и президент

Сегодня, 13:11

Нардеп объяснил процедуру, по которой украинская делегация может покинуть ПАСЕ

Украинская делегация оспорила решение ПАСЕ по России и покинула зал (видео)

Сегодня, 12:41

Геращенко на выходе из зала Ассамблеи успела сказать "пару ласковых" российской пропагандистке Скабеевой

Предательство Украины и принципов ЕС: Луценко оценил возвращение России в ПАСЕ

Сегодня, 12:40

Генпрокурор рассказал, что следует делать Украине после поражения в Парламентской ассамблее

В России прокомментировали возможный выход Украины из ПАСЕ

Сегодня, 11:22

Киев возмущен решением ПАСЕ и теперь рассматривает варианты "бойкота" Ассамблеи

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов

Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе

В Днепре нашли змею прямо на ступеньках супермаркета

Как отучить мозг от чрезмерной тревоги

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото

К Земле несется опасный астероид

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

В связи с ликвидацией склада - полная распродажа. ЕССО

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Когда у человека наступает старость

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь