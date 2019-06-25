Президент Эстонии резко отреагировала на решение ПАСЕ по России

Эстонская делегация голосовала против возвращения россиян в организацию, поддержав Украину

Керсти Кальюлайд. Фото: Facebook

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд возмущена действиями европейских политиков после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и вернула Россию в организацию. Об этом она написала в Twitter.

Отметим, что представители Эстонии во время голосования за резолюцию не поддержали возвращения россиян в организацию. По словам эстонского президента, Россия не выполнила ни одного требования Запада по санкциям.

"Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол (переговоров) с помощью процедурных жестов — это позор для ПАСЕ. Ни одна из причин, по которым Россия была лишена голоса, не исчезла", – написала и напомнила об оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

А тем временем стало известно, что украинская делегация покидает ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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