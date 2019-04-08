В Эстонии стартовали крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Согласно сценарию учений, вымышленное островное государство сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 стартовали в понедельник в Эстонии. Об этом сообщил расположенный в Таллине Центр киберзащиты НАТО.
"Учения Locked Shields в 2019 году пройдут 8–12 апреля и подчеркнут растущую потребность в лучшем взаимопонимании между различными экспертами и уровнями принятия решений, - говорится в сообщении. – Организаторы объединят техническую и стратегическую игру, предоставляя странам-участникам возможность отработать всю цепочку управления в случае серьезного кибернетического инцидента с использованием как гражданского, так и военного потенциала".
Согласно сценарию учений, вымышленное островное государство Берилия в преддверии выборов сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности. Скоординированные кибератаки приводят к сбоям в работе систем очистки воды, электросетей, мобильной связи и других важнейших компонентов инфраструктуры. В ходе учений на помощь Берилии приходят национальные группы быстрого реагирования в киберпространстве, развернутые для содействия этому вымышленному государству в ликвидации последствий кибератак.
Учения Locked Shields 2019 организованы Центром киберзащиты НАТО в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии, Силами обороны Финляндии, командованием вооруженными силами США в Европе и Институтом стратегии национальной безопасности Республики Корея.
Locked Shields – крупнейшие в мире учения в области киберзащиты, которые проходят в Эстонии с 2010 года ежегодно.
Ранее сообщалось, что Эстония рассматривает Россию как угрозу своей безопасности.
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