Выборы в Европарламент: кто возьмет большинство и как это скажется на отношениях с Украиной

Крайне правые силы в следующем составе Европарламента могут стать сильнее также при поддержке Путина, который делает все, чтобы расколоть и ослабить Евросоюз

Фото: AFP

Уже в воскресенье вечером 26 мая станет известно, как изменится состав Европейского парламента (ЕП). Голосуют европейцы целых четыре дня. Первыми свой выбор в четверг 23 мая сделали жители Нидерландов и Великобритании, несмотря на Brexit. В пятницу 24 мая голосовали в Ирландии. Сегодня, 25 мая, голосуют Чехия, Латвия, Словакия и Мальта, ну а завтра в последний день свои голоса отдадут еще в 21 стране ЕС.

В голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину, как и у нас во время первого тура президентских выборов. За 751 место в ЕП борются 40 партий. По данным POLITICO, лидирует Европейская народная партия (ЕНП), которая рассчитывает получить 168 мест. Правда, ее рейтинги, по сравнению с выборами в 2014 году, существенно просели. В ЕП нового созыва у ЕНП будет на 48 мест меньше. На втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (ПАСД), которая на протяжении десятилетий входила в коалицию с ЕНП. Но ее популярность по сравнению с 2014 годом также просела: в новом составе ЕП они могут потерять более 40 мест, получив 146 мандатов.

Для формирования большинства потребуется 376 карточек. В действующем составе ЕП третьим партнером ЕНП и ПАСД выступает Альянс либералов и демократов за Европу. По соцопросам они финишируют третьими и могут взять 106 мест, что на 37 больше, чем в 2014-м. Но главная опасность для проевропейских партий – рост популярности ультраправых популистов, которые могут взять достаточное количество мест, чтобы влиять на политику Брюсселя.

Друзей России станет больше

По данным опроса Eurobarometer, который проводился в феврале-марте, лишь 5% европейцев смогли назвать точные даты выборов в Европарламент. При этом треть граждан ЕС сказали, что вообще не пойдут на выборы, поскольку не доверяют политикам и считают, что их голос все равно ничего не изменит.

Первые в истории Евросоюза выборы в ЕП прошли в 1979 году. Тогда в них приняли участие 62% граждан. Но с тех пор интерес к выборам постоянно падал. На очередных выборах в 2014-м проголосовало всего 42,6%, а в этом году ожидают еще меньше. Отчасти, по словам экспертов, это связано с тем, что люди просто не понимают, чем занимается Европарламент, хотя его решения напрямую влияют на каждого европейца.

Судя по данным электоральных симпатий немецкого Фонда Бертельсманна, каждый десятый европеец поддерживает правых или популистов. Чего не скажешь о евроскептиках, которые, из-за затянувшихся баталий вокруг Brexit больше не в тренде.

Очередные выборы в Европарламент проходят на фоне роста популярности нового правопопулистского и пророссийского объединения "Европейский альянс людей и наций". Группу с таким названием в новом составе ЕП планируют создать более десяти партий: немецкая "Альтернатива для Германии", итальянская "Лига Севера" премьера Маттео Сальвини, французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен, австрийская Партия свободы, Датская народная партия, "Настоящие финны", "Шведские демократы", чешская Партия свободы и прямой демократии, нидерландская Партия Свободы, Эстонская консервативная народная партия и словацкая "Мы – семья". По данным соцопросов этот правопопулистский блок может взять 74 места.

Еще в октябре Маттео Сальвини и Марин Ле Пен, которые очень симпатизируют Владимиру Путину, заявили о совместном походе на выборы в ЕП, а европейские институты назвали "брюссельским бункером". "Мы боремся не против Европы, а против ЕС, который стал тоталитарной системой", – говорила Марин Ле Пен. О создании "Европейского альянса людей и наций" объявили в начале апреля, а уже в конце месяца они собрались на первый неформальный съезд в Праге по инициативе крайне правой Партии свободы и прямой демократии чешского депутата Томио Окамуры, который выступает за "Czexit".

"Европейскому альянсу людей и наций" очень симпатизирует Стив Бэннон – бывший главный стратег Дональда Трампа. Еще в июле прошлого года в интервью Daily Beast он спрогнозировал появление правопопулистской "супергруппы" в новом составе ЕП и заявил о создании движения The Movement со штаб-квартирой в Брюсселе в противовес Джорджу Соросу. Идеи Бэннона сразу же поддержал венгерский премьер Виктор Орбан, который давно "борется" с Соросом в Венгрии. В марте членство его политсилы в ЕНП приостановили и ходят слухи, что "Фидес" может пополнить ряды "Европейского альянса людей и наций". Правда, его лидеры, Маттео Сальвини и Марин Ле Пен, пытаются дистанцироваться от Стива Бэннона, чтобы не растерять электоральную поддержку. Ведь президент Франции Эммануэль Макрон прямо обвинил Бэннона и российских олигархов в сговоре с европейскими националистами с целью демонтажа ЕС.

Не менее популярная, хоть она и на последних местах по соцопросам, "Европа за свободу и прямую демократию", которая в будущем составе ЕП трансформируется в группу итальянской "5 звезд" вице-премьера Луиджи Ди Майо и "Брексит" евроскептика Найджела Фараджа, которая, судя по опросам, возьмет в Великобритании первое место с более чем 30% поддержки, опередив правящую Консервативную и оппозиционную Лейбористскую партии.

Несмотря на Brexit, Великобритания принимает участие в европейских выборах, поскольку так и не смогла вовремя ратифицировать соглашение о выходе из ЕС в парламенте. Более того, выборы в ЕП проходят на фоне вчерашней отставки премьера Терезы Мэй, что, по словам экспертов, может добавить популярности евроскептикам. Правда, на результатах выборов в ЕП это уже не отразится, поскольку голосование в Великобритании прошло в четверг 23 мая.

Проевропейская коалиция остается

В нынешнем составе ЕП восемь фракций. По результатам выборов в 2014-м ЕНП (объединяет почти все руководящие партии стран-членов ЕС) и ПАСД получили большинство – 401 место. Но, судя по соцопросам, на этих выборах в сумме они могут рассчитывать на 314 депутатов, а для большинства необходимо 376. Коалицию им может составить "Альянс либералов и демократов за Европу", который, по прогнозам, набирает 106 мест. В таком случае в коалиционном большинстве будет 420 карточек.

Но эксперты предупреждают, что правопопулисты и евроскептики, если к ним примкнут венгерская и польская партии, могут существенно набрать вес и влиять на принятие решений в ЕП. Стоит напомнить, что Европарламент принимает резолюции, которые отражают политическую позицию ЕС. К примеру, после агрессии России в Черном море и взятия в плен 24 украинских моряков, именно Европарламент призывал закрыть доступ российским судам в европейские порты, приняв соответствующую резолюцию.

Также Европарламент принимает участие в формировании ключевого органа ЕС – Еврокомиссии. Главным кандидатом на пост руководителя является выдвиженец ЕНП, немецкий консерватор Манфред Вебер. Являясь критиком "Северного потока-2", на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Вебер предложил создать совместную с Украиной европейскую систему ПРО.

Сменятся и еврокомиссары, включая позицию высокого представителя по вопросам внешней политики и безопасности, которую сейчас занимает Федерика Могерини. Но даже несмотря на популярность правопопулистов и кадровые перестановки, кардинальных изменений политики ЕС по отношению к Украине вряд ли стоит ожидать. Европейские депутаты, которые переизбираются в новый состав ЕП, прогнозируют, что проевропейские партии сохранят за собой большинство. В то же время, по их словам, европейское общество очень дезинформировано.

"Европейские институты должны поддерживать независимые СМИ для противодействия пропаганде, особенно в интернете, где мы сталкиваемся с фейковыми новостями. Что касается евроскептицизма: его высокий уровень, особенно в некоторых государствах-членах, но не в Польше, это наша собственная ошибка. Во время встреч с избирателями за последние пять лет большинство вопросов касалось того, как работает ЕС. Это значит, что мы, члены ЕС, не смогли должным образом информировать граждан о достижениях и возможностях, о проблемах и о том, как их решать, не смогли заверить их в безопасности. Это искусно использовалось антиевропейской пропагандой и евроскептиками под заголовками "меньше рабочих мест для граждан ЕС" или "беженцы – это меньше безопасности". Мы должны бороться с такой пропагандой, и это тоже часть моей кампании в Европарламенте", – сказал сайту "Сегодня" депутат Европарламента от Польши Михал Бони.

Ребекка Хармс, председатель фракции "Зеленых" в Европарламенте, которая в следующий созыв не баллотируется, считает, что крайне правые силы могут стать сильнее также при поддержке Путина, который делает все, чтобы расколоть и ослабить Евросоюз.

"Но все в руках проевропейских демократических партий. Пока я не вижу, что после этих выборов состав Европейского парламента кардинально изменится", – подытожила для сайта "Сегодня" Ребекка Хармс.

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