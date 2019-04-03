В Евросоюзе назвали условия переноса даты Brexit

Дата выхода Соединенного Королевства из Евросоюза рассчитана на январь или апрель 2020 года

Фото: AFP

В Евросоюзе назвали условия переноса даты Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg 2019-04-03T09:19:00+03:00 Евросоюз Дата выхода Соединенного Королевства из Евросоюза рассчитана на январь или апрель 2020 года

Евросоюз готов перенести дату выхода Соединенного Королевства на январь или апрель 2020 года.

"Брюссель войдет в положение Великобритании и продлит отсрочку по Brexit на длительный срок в обмен на строгое соблюдение поставленных условий. По предварительным данным, Евросоюз согласится перенести дату выхода Соединенного Королевства на январь или апрель 2020 года", – говорится в сообщении.

Напомним: по итогам саммита стран-членов ЕС в ночь на 22 марта Евросоюз согласился отложить Brexit с 29 марта по 22 мая, но при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение на следующей неделе.

Если же голосование провалится, Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit. При этом Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

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