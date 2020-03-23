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В Евросоюзе заговорили о закрытии границ на два года

23 марта, 11:11

Денис Беспалов

Развитие ситуации в европейских странах приобретает неприятную тенденцию

Границы государств – членов Европейского Союза могут быть закрыты в течение двух лет. Такое мнение высказал глава Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула, передает телеканал Prima.

"Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один – два года. Развитие ситуации в европейских странах приобретает неприятную тенденцию. И многие месяцы уйдут для улучшения обстановки", - отметил Прымула.

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По его словам, Чехия приняла все возможные жесткие меры для пресечения распространения коронавируса. Для предотвращения угрозы новых волн эпидемии, по мнению Прымулы, необходимо не допустить массового въезда в республику граждан из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, в которых находится наибольшее количество заразившихся.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Напомним, Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан предупредил, что, страны не смогут остановить распространение коронавируса только путем закрытия границ и карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Чехия ЕС карантин корнацкий

Источник: УНИАН

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