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В Финляндии избрали самую молодую премьер-министра в мире

9 декабря, 18:23

34-летняя Санна Марин стала частью женской пятерки, которая правит Финляндией

Самая молодая глава правительства в мире отныне будет в Финляндии. Там новым премьер-министром назначат 34-хлетнюю Санни Марин, которая ранее руководила ведомством транспорта и связи. Политическую деятельницу избрали по результатам голосования совета правящей партии. И теперь, впервые в истории Финляндии, государством будет управлять женская пятерка – лидеры политических сил, принадлежащих к коалиции.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Финляндия выделит более полумиллиона евро на разминирование Донбасса. Кроме этого, скандинавская страна выразила решительную поддержку Украине в поиске разрешения военного конфликта посредством Минских соглашений.

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А 2 ноября 2019 года глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую. Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно безопасности ситуации и действий российских оккупационных войск. Делегацию возглавил министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто.

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Финляндия премьер-министр

Источник: Сегодня

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