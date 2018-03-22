В Финляндии появился отель на санях

Сегодня, 01:45

Всего у новой гостиницы три номера

Фото: Kilpissafarit
Фото: Kilpissafarit

Каждый номер нового отеля можно передвигать с помощью снегохода, чтобы находить лучшие ракурсы для наблюдения за северным сиянием, которое недавно сняли на видео.

Мобильный отель для желающих наблюдать за северным сиянием создали в Финляндии, сообщает Daily Mail.

Каждый номер отеля на санях представляет собой конструкцию размером четыре с половиной на два с половиной метра, которую можно передвигать при помощи снегохода.

Отмечается, что внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет. А стены и потолок каждой комнаты сделаны из прозрачного материала. Так что постояльцы смогут наблюдать за северным сиянием лежа.

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Всего у новой гостиницы три номера, которые в настоящее время расположены в отдаленной деревне на севере Финляндии. Сезон бронирования в отеле продлится до середины апреля.

Между тем, миллиардер Роберт Бигелоу , основатель Bigelow Aerospace и владелец сети дешевых отелей Budget Suites, объявил, что места на надувном отеле, который будет вращаться вокруг орбиты Земли в 2021 году, уже можно бронировать. Он утверждает, что отель станет частью новой космической станции.

Ранее мы писали о том, что в Токио готовится к открытию капсульный отель, в котором смогут остановиться только представительницы прекрасного пола. Как заявил основатель компании Nine Hours Inc. Кейсукэ Юи, решение о создании отеля этого вида для женщин появилось из-за того, что в Токио "не так много подобного рода объектов", а также в связи с ростом спроса среди женщин на гостиничные услуги.
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