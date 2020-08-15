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В Финляндии пройдет чемпионат "обнимашек" с деревьями

15 августа, 06:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Участники будут соревноваться сразу в нескольких "дисциплинах"

На фоне всемирной пандемии коронавируса и повсеместного социального дистанцирования в Финляндии решили провести первый в мире чемпионат по обниманию деревьев.

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Как сообщает Levi, он состоится 22 августа в городке Леви в Лапландии.

"По мере того как мир переместился в закрытые помещения, наши шансы обнять других людей стали ограниченными. Но не бойтесь, есть еще деревья, которые стоит обнять!" — утверждают организаторы.

В соревнованиях примут участие девять проживающих в Леви человек. Они будут соревноваться в скорости, самоотдаче и объятиях в свободном стиле.

Сначала им нужно обнять как можно больше деревьев за восемь минут, но не менее 5 секунд каждое. Также оценивается и искренность "спортсмена". А в дисциплине "фристайл" будет сделан упор на креативность участников.

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Отдельно будет идти и онлайн-чемпионат, для участия в котором надо выложить свое фото с деревом на сайте или в Istagram c хештегами #TreeHugging2020 и #HaliPuu.

Но это не самый странный чемпионат в мире. Ранее мы уже писали, что в Великобритании регулярно проходят соревнования по переноске жен.

А в прошлом году в Испании прошла гонка мужчин на шпильках. Высота каблуках должна была быть не ниже 10 сантиметров, а, чтобы они не спадали при беге, ее приматывали к ногам скотчем

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