В Испании устроили забег на шпильках среди мужчин и женщин

Соревнования хотели запретить, но участники прошли необычный конкурс

В столице Испании – Мадриде устроили гонки на каблуках. В забеге принимали участие и женщины, и мужчины, причем больше было представителей "сильного пола".

Участники должны были пробежать стометровку на каблуках, высота которых должна была быть не ниже 10 сантиметров. Чтобы обувь не спадала при беге, ее приматывали к ногам скотчем.

Мероприятие проходило в мадридском районе Чуэка, известном как место богемных вечеринок и эпатажных событий. Одно из них, забег на каблуках, происходит здесь ежегодно в июне.

"Я немного нервозная. В Вашингтоне на таком же мероприятии было веселее. А тут чувствую, что надо отнестись к соревнованию как можно серьезнее. И сделать все как можно лучше", – говорит одна из участниц забега Розе Янки.

Пробежать стометровку в такой обуви – задача не из простых, однако некоторые участники уже настолько привыкли, что даже 15-сантиметровый каблук для них не проблема.

Само мероприятие проходит в рамках гей-парадов уже 20 раз. Однако в этом году одна из правых испанских партий высказалась за то, чтобы соревнования перенесли за пределы города. Участники выступили против.

"О, это было бы большой ошибкой. Это празднование создает особую атмосферу в центре Мадрида. Кто бы из политиков ни стоял за этим, я скажу: нас отсюда не выгонят", – заверил один из участников соревнований по имени Джонатан.

Участникам все же удалось защитить свое право на забег, и они с облегчением приступили к "битве" за главный приз: 350 евро тому, кто быстрее всех одолеет дистанцию.

Не так давно в Киеве прошел винный забег – не пути бегунов было несколько остановок для "подзарядки" бокалов. Главным условием марафона было добежать до финиша и не расплескать вино.

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