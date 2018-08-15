В Финляндии зафиксировали рекордное число лесных пожаров

Сегодня, 15:30

Площадь пожаров в этом году больше, чем обычно

Фото: AFP
Фото: AFP

В Финляндии в этом году зафиксировано рекордное количество лесных пожаров. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Yle.

К настоящему времени в реестры власти занесены данные о примерно 3300 случаев возгорания в лесу, в то время как обычно за весь год фиксируется около двух тысяч пожаров.

Также отмечается, что площадь пожаров в этом году больше, чем обычно.

Этим летом особенно крупные пожары были зафиксированы в регионе Сатакунта, а также в Лапландии.

Как сообщалось, серьезные последствия жаркого лета в Швеции видны из космосаШведское национальное космическое агенство показало серьезные последствия аномально жаркого лета, которое уже привело к лесным пожарам за Полярным кругом и лишило многих фермеров урожая. 

Напомним, на юге Швеции из-за жары не ездят поезда – отменены десятки рейсов, так как раскаленное полотно может не выдержать веса поезда и вызвать катастрофу. Железнодорожное сообщение в некоторых районах перекрыли до завтра. По информации синоптиков, в конце недели температура достигнет плюс 34-х градусов.
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