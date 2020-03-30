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В Германии чиновник покончил с собой из-за коронавируса: появились подробности

30 марта, 12:18

Денис Беспалов

Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года

В Германии, где число случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 54 тысячи, погиб министр финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера. 54-летний политик был найден мертвым 28 марта на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Об этом сообщает DW.

Следователи предполагают, что он совершил самоубийство. По данным газеты Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Шефер оставил предсмертное письмо. Полиция не стала комментировать эту информацию, сославшись на то, что следствие по делу еще не завершено.

Глава правительства федеральной земли Фолькер Буфье считает, что смерть Томаса Шефера может быть связана с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

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По словам Буфье, последствия пандемии вызывали у Шефера "очень сильное беспокойство", которое его "задавило".

"Он явно не видел больше никакого выхода (из сложившейся ситуации. – Ред.). Он был в отчаянии и покинул нас. Это меня потрясло", – сказал премьер-министр.

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Он пояснил, что Шефер работал над преодолением экономических последствий пандемии и в особенности беспокоился по поводу того, удастся ли выполнить ожидания населения, рассчитывающего на финансовую поддержку.

Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года и считался возможным преемником Буфье на посту премьера Гессена. За несколько дней до смерти министр представил в земельном парламенте многомиллиардный план, предполагающий, прежде всего, поддержку бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии.

Напомним, на днях канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

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Германия самоубийство коронавирус

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