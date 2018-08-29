В Германии демонтировали золотую статую президента Турции

Сегодня, 14:21

Полиция заявила, что больше не может гарантировать безопасность людей

В Германии из соображений безопасности демонтировали золотую статую турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как она вызвала жесткую реакцию местных жителей. Об этом пишет Reuters.

Четырехметровую статую Эрдогана установили в понедельник в рамках художественного фестиваля на центральной площади в Висбадене. Темой фестиваля в этом году стали "Плохие новости".

Но статую обрисовали граффити, в том числе надписью "турецкий Гитлер". Несколько сотен жителей, к тому же, протестовали против появления статуи в их городе.

Полиция заявила, что больше не может гарантировать безопасность людей. Поэтому с самого утра в среду пожарные с помощью крана демонтировали статую.

Около трех миллионов людей турецкого происхождения проживают в Германии. Эрдоган, в июне был переизбран президентом с расширенными полномочиями, должен совершить государственный визит в Берлин 28-29 сентября в рамках усилий по улучшению напряженных отношений между странами.

Напомним, торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры

Отметим, ранее Эрдоган отклонил предложения о партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в блоке. 
Германия, Турция, статуя, Эрдоган

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