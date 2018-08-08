В Германии из-за пожара на железнодорожной станции пострадали около 40 человек

Предполагается, что пожар мог начаться из-за искр, которые вылетели из-под проезжавшего мимо поезда

В пожаре на железнодорожной станции в немецком городе Зигбург пострадали около 40 человек.

"По информации полиции, в результате пожара пострадали восемь домов. Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предполагается, что огонь мог начаться из-за искр, которые вылетели из-под проезжавшего мимо поезда", – говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели. Железнодорожный маршрут Кельн-Франкфурт временно перекрыт из-за борьбы с пожаром и возможным ущербом инфраструктуре. Сроки возобновления работы линии пока не называются.

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Ранее более 1000 домов сгорели в результате лесных пожаров в Северной Калифорнии, особенно в городе Реддинг и его окрестностях. В связи с пожарами пришлось эвакуировать 38 тыс. людей. Шестеро погибли, среди них дети.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".