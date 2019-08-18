Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

В Германии мужчина с ножом напал на людей на вокзале, есть жертвы

Сегодня, 20:21

При аресте нападавший сопротивления не оказывал

В немецком городе Изерлон мужчина с ножом набросился на людей на вокзале, в результате нападения убиты двое людей. Об этом сообщает TZ.

Среди жертв – 23-летний парень и 32-летняя женщина, которая была с двухмесячным ребенком. Ребенок в результате нападения не пострадал.

Реклама

После убийства нападавший сел на пол и ожидал приезда полиции. На данный момент мотивы нападения выясняет полиция. 

Напомним, что подобный инцидент произошел рано утром на автобусной остановке, расположенной в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли два человека — 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии, который работал переводчиком с, в частности, бирманского языка при бывшем главе ведомства Фумио Кисиде. Еще по крайней мере 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой после того, как его окликнул и попытался остановить водитель подъехавшего школьного автобуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Германия вокзал жертвы нож поножовщина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видео
Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видеоЕвросоюз
В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадо
В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадоЕвросоюз
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
В Дании ввели ипотеку под ноль процентов
В Дании ввели ипотеку под ноль процентовНедвижимость
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за сутки
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за суткиЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...