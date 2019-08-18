В Германии мужчина с ножом напал на людей на вокзале, есть жертвы

В немецком городе Изерлон мужчина с ножом набросился на людей на вокзале, в результате нападения убиты двое людей. Об этом сообщает TZ.

Среди жертв – 23-летний парень и 32-летняя женщина, которая была с двухмесячным ребенком. Ребенок в результате нападения не пострадал.

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После убийства нападавший сел на пол и ожидал приезда полиции. На данный момент мотивы нападения выясняет полиция.

Напомним, что подобный инцидент произошел рано утром на автобусной остановке, расположенной в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли два человека — 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии, который работал переводчиком с, в частности, бирманского языка при бывшем главе ведомства Фумио Кисиде. Еще по крайней мере 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой после того, как его окликнул и попытался остановить водитель подъехавшего школьного автобуса.

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