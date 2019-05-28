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Поножовщина в Японии: погибли три человека, еще 16 получили ранения

28 мая, 09:51

Стали известны результаты нападения на детей в японском городе Кавасаки

Фото: Flickr

В Японии после нападения в городе Кавасаки погибли три человека, еще 16 получили ранения. Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых.

В результате происшествия погиб один взрослый и один ребенок. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в критическом состоянии.

Сам нападавший – 50-летний мужчина – умер в больнице от полученного ранения, не приходя в сознание. При этом обстоятельства получения им ранения не уточняются. О его мотивах также ничего не известно.

Японская полиция выясняет обстоятельства инцидента, а врачи борются за жизни пострадавших. В связи с инцидентом министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших в результате резни. Добавим, что в Японии усилят охрану школ и школьных маршрутов после резни в парке

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу. 

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали. 

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

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Тег Япония, дети, нападение, поножовщина

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Источник:

ТАСС

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