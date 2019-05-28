В Японии умер напавший на школьников мужчина

Мужчина нанес себе ножевое ранение в шею, от которого в результате и скончался

Фото: AFP

Мужчина, который напал с ножом на детей в японском городе Кавасаки, умер от нанесенного самому себе ножевого ранения. Об этом заявило общественное телевидение NHK.

После нападения на детей, мужчина нанес себе ножевое ранение в шею, от которого в результате и скончался, не приходя в сознание.

По последним данным, 16 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио, где 50-летний мужчина напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. Из них два человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти, а еще трое — в тяжелом состоянии. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших в результате резни.

Добавим, что в Японии усилят охрану школ и школьных маршрутов после резни в парке.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

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