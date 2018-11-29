Германия не станет поддерживать Украину кораблями на Черном море

Германия не станет отправлять в акваторию Черного моря свои военные корабли, пишет Deutsche Welle, ссылаясь на пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта.

29 ноября он заявил, что официальный Берлин отклоняет призыв украинского посла Андрея Мельника усилить давление на Россию, поскольку сейчас "самое главное – сдержанность и диалог".

Поэтому, по его словам, немецкие власти призывают и Киев, и Москву к снижению эскалации. Кроме того, Зайберт потребовал от России освободить арестованных украинских моряков и вернуть захваченные два боевых катера и буксир.

Он также раскритиковал Россию, заявив об отсутствии оправдания использованию ею военной силы в данном случае и поддержке "территориальной целостности Украины и ее полного суверенитета", включая "право на судоходство в Керченском проливе".

Напомним, что ранее президент Петр Порошенко выразил надежду, что на саммите Большой двадцатки в Аргентине будет рассмотрен вопрос о направлении кораблей НАТО в Черное море.

Ранее мы уже писали, что Совет НАТО призвал РФ обеспечить беспрепятственный доступ к портам Украины. Альянс также призывает Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.