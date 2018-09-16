В Германии появился первый в мире поезд на необычном топливе

Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час

В Германии запустили первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint. Тестовый рейс, за которым лично наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, выполнили в воскресенье, 16 сентября, в Бремерферде.

"На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже с 17 сентября он выйдет на стандартный маршрут и свяжет Бремерферд с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде.

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С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде – Куксхафен.

Транспортное министерство Нижней Саксонии планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. На эти цели выделили 81,3 млн евро.

Напомним, Министерство инфраструктуры хочет соединить высокоскоростной евроколеей столицу с Харьковом, Днепром, Одессой и Львовом. Такие магистрали уже есть в Китае, Японии, Испании и других странах. Делать скоростными хотят не существующие колеи шириной 1520; планируется строить с нуля узкие – на 1435 см, которые используются в Европе. Кабинет министров уже утвердил такую цель в Национальной транспортной стратегии.

Ранее в Мининфраструктуры неоднократно заявлялось также о проекте строительства железной дороги с узкой колеей европейского стандарта на направлении Львов — Рава-Русская — Варшава.