Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием

27 апреля, 23:43

Германия "продолжит настаивать" на усилении правил в этой сфере

Фото: AFP

США являются крупнейшим экспортером оружия и несут особую ответственность за международные стандарты в вопросе торговли оружием. 

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя решение президента США Дональда Трампа отозвать подпись США под Международным договором о торговле оружием. 

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о торговле оружием (Arms Trade Treaty, ATT). Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию этого вопроса", - заявил Маас. 

Он добавил, что Германия "продолжит настаивать" на усилении правил в этой сфере.  

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация не допустит ратификацию Международного договора о торговле оружием.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает Международный договор о торговле оружием единственным инструментом в этой сфере особенно важным в период глобальной напряженности. 

Ранне Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия. Американский лидер отметил желание Соединенных Штатов работать в этом направлении. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, оружие, договор, Трамп, торговля оружием, Маас

Вы сейчас просматриваете новость " В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После заявлений Трампа Гутерриш назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля

Сегодня, 00:16

Генсек указал, что договор стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием

В России ответили на предложение Трампа отказаться от ядерного оружия

Вчера, 13:36

Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта

Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия

Вчера, 07:41

Американский лидер отметил желание Соединенных Штатов работать в этом направлении

Трамп хочет подготовить проект ядерного соглашения для России и Китая – СМИ

Вчера, 03:35

Контроль над вооружениями должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет

Трамп заявил, что он – "прозрачный" лидер

25 апреля, 00:41

Трамп вспомнил доклад по "российскому делу" американского спецпрокурора Роберта Мюллера

Трамп жестко осадил своего соперника на выборах президента

25 апреля, 16:31

Президент поставил под сомнения умственные способности бывшего вице-президента Джо Байдена

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Банкиры рассказали, что ждет доллар после Пасхи

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Как Кейт Милдтон готовится становится королевой

Кудайберген не один такой. В РК восходит новая звезда. Видео

6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья

У России – новый супербоец в тяжелом весе

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

25 апреля, 07:19

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день