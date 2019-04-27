В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием

Германия "продолжит настаивать" на усилении правил в этой сфере

Фото: AFP

США являются крупнейшим экспортером оружия и несут особую ответственность за международные стандарты в вопросе торговли оружием.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя решение президента США Дональда Трампа отозвать подпись США под Международным договором о торговле оружием.

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о торговле оружием (Arms Trade Treaty, ATT). Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию этого вопроса", - заявил Маас.

Он добавил, что Германия "продолжит настаивать" на усилении правил в этой сфере.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация не допустит ратификацию Международного договора о торговле оружием.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает Международный договор о торговле оружием единственным инструментом в этой сфере особенно важным в период глобальной напряженности.

Ранне Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия. Американский лидер отметил желание Соединенных Штатов работать в этом направлении.

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