Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия

Американский лидер отметил желание Соединенных Штатов работать в этом направлении

Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю необходимо отказаться от ядерного оружия. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", – считает Трамп.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", – сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Отметим, что в последние месяцы серьезно обострилась ядерная угроза в мире после того, как Россия и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И американцы, и россияне начали заниматься усовершенствованием ядерного потенциала. Так, ранее в России даже пригрозили ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США.

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