В Германии прошел "тракторный" протест: Берлин парализован (фото, видео)

Протест фермеров в Магдебурге. Видео: twitter.com/TomWunderlichMD

В Германии, где ранее тысячи людей вышли на протесты против изменения климата, состоялась новая акция, в ходе которой на улицы многих других крупных городов выехали необычные участники дорожного движения – трактора и другая сельскохозяйственная техника.

По данным Berliner Morgenpost, работники аграрной отрасли заблокировали дорожное движение в качестве протеста против новых планов правительства, которые могут осложнить ведение фермерского хозяйства.

Реклама

Такая акция практически остановила движение на дорогах немецкой столицы – с самого утра на берлинскую площадь Большая звезда со всех ключевых направлений начали стягиваться порядка двух сотен тракторов.

Для обеспечения безопасности в центр города стянули и более 600 полицейских.

В тренде В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

Протест фермеров в Эрфурте. Видео: twitter.com/BauernverbandTH

Аналогичные акции в этот день проходили также в Мюнхене, Ганновере, Бонне, Вюрцбурге, Байройте, Штуттгарте, Фрайбурге и городах поменьше.

В сентябре федеральное правительство Германии представило новый аграрный пакет, который ужесточает нормы использования удобрений, что, в свою очередь, создаст дополнительные трудности для фермеров.

Стоит отметить, что в этом году работники аграрного сектора протестовали и в других странах. Например, полгода назад в польской столице они высыпали на дороги несколько мешков с яблоками, жгли шины и положили на трамвайные пути свиные туши.

А из-за резкого удешевления сельскохозяйственной продукции фермеры и пастухи вылили на итальянском острове Сардиния десятки литров молока.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама