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В Германии тысячи людей вышли на митинг за защиту климата

22 июня, 18:00

Демонстранты собрались около одной из крупнейших шахт страны

Фото: Associated Press

В Германии тысячи людей присоединились к акциям протеста против изменения климата возле одной из крупнейших угольных шахт страны. Об этом сообщает АР.

 Митинг произошел в субботу, 22 июня, через два дня после того, как лидеры ЕС не смогли договориться о плане, позволяющем сделать экономику блока климатически нейтральным к 2050 году.

Сотни полицейских направились в поселок Хохнойкирх, где проходил митинг, чтобы демонстранты не блокировали шахту и прилегающие к ней электростанции.

Информационное агентство dpa сообщило, что сотням демонстрантов удалось временно заблокировать железнодорожные пути для перевозки угля, а другая группа прорвала полицейское оцепление и все-таки проникла в шахту.

"Важно усилить давление на правительство, – сказала протестующая Сельма Шуберт. - Правительство не делает достаточно против изменения климата".

Участники акций протеста держали плакаты, призывающие к защите климата и пели песни, когда шли по поселкам в регионе Рейнланд возле шахты.

По данным немецкой экологической группы Bund, в протесте участвовали более 8000 человек приняли участие.

"Вы создаете движение, это прекрасно", – сказал протестующий Сейми Роуин, приехавший из Шотландии. "Но нам нужно перейти к следующему шагу ... иначе будущие поколения будут платить за это".

Напомним, в Бельгии многотысячная демонстрация подростков. Они пропустили школу, а вместо учебников взяли в руки транспаранты с требованием к чиновникам подумать об экологии. Дети говорили, что школа – не главное, если климатическая катастрофа может уничтожить весь мир. То же самое беспокоит и остальных учеников, которые сюда пришли.

Кроме этого, под кинотеатром "Киев" в столице провели акцию протеста. Десятки людей пришли под историческое здание и перекрыли центральную улицу Киева. Люди протестуют против захвата кинотеатра.

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Тег Германия, шахта, протест, охрана природы

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Источник:

Associated Press

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