В Германии разоблачили группу военных, которые планировали убийства политиков

В Германии группа военных планировала убийства целого ряда политиков. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на данные полиции.

В частности, члены группировки обсуждали убийство главы фракции левых в Бундестаге Дитмара Барча, главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, лидера партии "Зеленые" Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаук.

Также сообщается, что у членов группы были секретные запасы оружия и топлива. По данным журналистов, среди сообщников группировки оказался сотрудник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования.

Мужчине уже предъявили официальные обвинения. Ожидается, что дело будет рассматриваться судом Кельна.

Напомним, ранее французская полиция задержала шестерых злоумышленников, которых подозревают в подготовке нападения на президента страны Эммануэля Макрона.

Также мы писали о покушении на экс-президента США Билла Клинтона, которому в прошлом месяце пришла посылка с самодельной взрывчаткой.