В Германии самолет врезался в жилой дом: трое погибших

В Германии легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Везель, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

В результате крушения погибли не менее трех человек, один ребенок пострадал, сообщает Reuters.

По данным местной полиции, после столкновения крыша здания загорелась. Копы не уточнили, были ли жертвы среди жильцов дома, или же они находились на борту самолета.

Между тем, по словам очевидцев, самолет столкнулся с воздушным шаром незадолго до крушения.

Напомним, ранее в Киевской области в поле упал легкомоторный двухместный самолет аэроклуба "Аэропракт". На момент падения в самолете находились два человека. К счастью, они не пострадали.

А летом 2019-го в Киевской области, не долетев до аэропорта, упал легкомоторный самолет Ан-2. На борту было три человека. Позже командир экипажа сообщил, что по техническим причинам будет садиться на воду. После этого в воздухе он пробыл еще минут 20, и совершил аварийную посадку на воду в озеро возле Житомирской трассы. Кукурузник перевернулся. Пилот выплыл на берег и позвал на помощь местных, в то время как остальные два человека еще оставались в кабине самолета.

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