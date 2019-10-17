В Германии сделали заявление относительно безвиза Украины с ЕС

Дипломат работала в Украине в то время, когда государство не имело безвиза с ЕС.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина движется в правильном направлении по вступлению в Европейский союз. Об этом заявила чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен во время новой программы, финансируемой Европейским Союзом House of Europe.

"В Европе, вы знаете, мы имеем свои собственные проблемы. 28 стран — это уже много, и сейчас одна страна хочет покинуть Евросоюз. То есть, у нас есть свои проблемы. Но Европа все же очень заинтересована в Украине. Вы это знаете, мы очень поддерживаем Украину большими деньгами, и не только, и обменом опыта", – сказала Фельдгузен.

По ее словам, дипломат работала в Украине в то время, когда государство не имело безвиза с ЕС.

"Как по мне, то, что украинцы могут сейчас путешествовать — это дает и европейцам заинтересованность сюда приезжать. Сейчас есть три ежедневных рейса Берлин-Киев. Когда я последний раз здесь работала, был только один. Сейчас три каждый день, все переполнены. Это немцы, которые действительно хотят посмотреть Киев и города в Украине", – отметила посол.

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По ее мнению, Украина движется в правильном направлении по вступлению в ЕС.

"Лично я убеждена, что – да, потому что каждый шаг, который Украина делает в адаптации к европейским стандартам, их очень много в сфере энергии, в сфере торговли — это уже означает, что она будет готова, когда встанет вопрос (вступления в ЕС – ред.)", — отметила дипломат.

На вопрос, имеет ли Украина шансы вступить в ЕС, она ответила: "Я лично так думаю".

Как сообщали новости "Сегодня", на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне дали неутешительный прогноз по соответствию Украины стандартам альянса. В докладе сенатора Джейн Корди (Канада) отмечалось, что Украине нужен действительно амбициозный и хорошо обеспеченный пакет помощи.

Пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко побывал в Лондоне и призвал страны НАТО начать рассмотрение Плана действий для членства Украины в альянсе. Подробней смотрите в сюжете:

Что касается вступления в ЕС, то в Украине ранее уже озвучивались разные даты. Сначала были 2030-е годы, позже назывались более оптимистические варианты – 2025-2027 годы, когда Польша и Литва будут председательствовать в Совете ЕС.

В то же время эксперт-политолог Александр Палий в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что на сегодняшний день Украине как стране-кандидату для получения статуса члена Евросоюза под силу выполнить основные требования ЕС, а официальный Брюссель не будет выдвигать каких-то дополнительных условий для украинской стороны. Однако без проблем не обойдется. Он назвал основные преграды для вступления Украины в ЕС и НАТО.

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