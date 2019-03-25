В Германии спор детей из-за мячика закончился массовой дракой родителей

В результате потасовки несколько человек получили легкие травмы

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Германии спор детей из-за мячика закончился массовой дракой родителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/790/c27/5c9790c27970b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/790/c27/5c9790c27970b.jpg 2019-03-25T05:12:00+02:00 Евросоюз В результате потасовки несколько человек получили легкие травмы

В Германии спор детей из-за мячика в городе Райнбеллен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц привел к массовой драке между их родителями.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел на одной из детских площадок города, сообщает Deutsche Welle.

Вечером 23 марта двое малышей не смогли поделить мячик. Подоспевшие им на помощь родители также не смогли решить, кто будет им играться и в результате спор перерос в драку, в которой несколько человек получили легкие травмы.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и стражи порядка разняли дерущихся и запретили им в будущем появляться на детской площадке, которая находится вблизи учебного заведения.

Кроме того, было заведено дело по статье о причинении телесных повреждений. Сколько человек оказались замешаны в драке, в полиции не уточнили.

Напомним, ранее в Японии приняли закон, который запрещает физические наказания детей как меру их воспитания в любой форме. Запрет на физические наказания несовершеннолетних распространяется как на родителей, так и на социальных работников и педагогов. Также правительство намерено уточнить уголовное законодательство, чтобы внести в него новые положения, направленные на пресечение издевательств над несовершеннолетними.

Также мы писали о том, как в Одесской области мужчине вынесли приговор за использование детского труда. За привлечение к работе 12-летнего ребенка мужчина из Балтского района получил ограничение свободы сроком на год.

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