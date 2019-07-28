В Германии ветка дерева рухнула на людей: 29 пострадавших

Двум из пострадавших нужна срочная операция

Фото: Pixabay

В Германии в результате падения ветки 29 человек получили ранения. Об этом сообщила региональная газета Ostsee-Zeitung.

Представитель полиции заявил, что инцидент случился во время вечеринки 90-х. Мероприятие проходило на территории Шверинского дворца, бывшей резиденции региональных и великих князей. На ней присутствовали около пяти тысяч человек.

По информации источника, 18-метровая ветка старого бука упала на крышу пивного стенда. От удара пострадали 29 человек, из них шестеро получили серьезные ранения. Всех пострадавших госпитализировали. Двух из наиболее тяжело раненых нужно было немедленно прооперировать в больнице.

Вечеринку вынуждены были остановить.

Напомним, на территории дворца шекинских ханов в азербайджанском городе Шеки ветка платана сломалась и упала на туристов. В результате чего пострадали 19 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествия у дворца и лечение пострадавших.

После этого в министерстве экологии и природных ресурсов страны объяснили, что причиной падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер.

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