В Греции арестовали группу работников типографии, напечатавших 200 тысяч долларов

Полиция конфисковала пачки поддельных купюр на сумму 100 долларов США, спрятанных на складе

Фото: Pixabay

В Греции арестовали группу работников типографии, напечатавших 200 тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c8/fb2/5c64c8fb22770.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c8/fb2/5c64c8fb22770.jpg 2019-02-14T07:09:00+02:00 Евросоюз Полиция конфисковала пачки поддельных купюр на сумму 100 долларов США, спрятанных на складе

В Греции арестовали 7 человек после того, как правоохранители обнаружили на складе пачки фальшивых 100-долларовых банкнот. Об этом сообщает международное информационное агентство Associated Press.

"Семеро мужчин были арестованы в северной Греции после того, как полиция конфисковала пачки поддельных купюр на сумму 100 долларов США, спрятанных на складе общей номинальной стоимостью 200 000 долларов США", – говорится в сообщении.

Все подозреваемые являются греками в возрасте от 40 до 64 лет. Отмечается, что часть задержанных бывшие работники типографии. На данный момент еще троих мужчин разыскивают для допроса.

Представитель региональной полиции генерал-лейтенант Милтиадис Пурсанидис заявил, что фальшивые деньги были высокого качества и не будут обнаруживаться обычными сканирующими устройствами. По его словам, деньги предназначались для распространения в близлежащих компаниях, занимающихся импортом и туризмом.

Он также добавил, что фальшивомонетчики успели продать банкноты с номинальной стоимостью 10 000 долларов за 2,5 тысячи долларов.

Ранее мы писали, что на болгарском курорте накрыли банду фальшивомонетчиков. При обысках у подозреваемых изъяли фальшивой валюты на 1,35 млн долларов, оборудование для подделки банкнот и десятки номерных знаков.

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