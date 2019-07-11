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В Греции бушует непогода: число погибших возросло до шести

11 июля, 08:11

Еще десятки людей из-за стихии получили ранения

Фото: Twitter, boppinmule ‏
Фото: Twitter, boppinmule ‏.

На севере Греции жертвами непогоды стали по меньшей мере шесть иностранцев. Еще десятки людей получили ранения, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные полиции.

В частности, двое чехов погибли, когда сильные ветры сдули их транспорт, мужчина и ребенок из России погибли при падении дерева вблизи отеля, а еще два румына стали жертвами падения крыши в Неа Плагии.

В пожарной службе отметили, что десятки пострадавших попали в больницы.

Напомним, шторм обрушился на северные районы Греции в ночь на четверг, 11 июля. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций. Как сообщает пожарная служба Греции, в районе работают спасательные бригады.                          

Также мы сообщали, что в центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

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Тег Греция, шторм, непогода, погибшие, пострадавшие

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