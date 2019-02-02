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В Греции произошел взрыв в переполненном ресторане: есть погибшие

Вчера, 23:24

Жертвами ЧП стали владелец кухни и двое его сотрудников

Фото greece.greekreporter.com
Фото greece.greekreporter.com.
В Греции произошел взрыв в переполненном ресторане: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/609/ef6/5c5609ef6d2fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/609/ef6/5c5609ef6d2fe.jpg Евросоюз Жертвами ЧП стали владелец кухни и двое его сотрудников

По меньшей мере три человека погибли, еще один пострадал в результате мощного взрыва, который прогремел  в ресторане в греческом городе Каламата на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил портал "Greek Reporter".

Инцидент произошел вечером, в субботу, 2 февраля, около 21:15. 

Отмечается, что на тот момент заведение было заполнено посетителями.

По предварительным данным, жертвами происшествия стали владелец ресторана и двое сотрудников.

Причиной инцидента стал взрыв газового баллона на кухне заведения.

Напомним, в Одессе в ресторане на территории санатория прогремел взрыв. С внешней стороны здания ресторана было заложено взрывное устройство.

Ранее в Канаде в одном из ресторанов, специализирующемся на индийской кухне, прогремел взрыв. В ходе инцидента пострадали 15 человек.

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Тег Греция, взрыв, ресторан

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ТАСС

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