В Греции произошел взрыв в переполненном ресторане: есть погибшие
Жертвами ЧП стали владелец кухни и двое его сотрудников
По меньшей мере три человека погибли, еще один пострадал в результате мощного взрыва, который прогремел в ресторане в греческом городе Каламата на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил портал "Greek Reporter".
Инцидент произошел вечером, в субботу, 2 февраля, около 21:15.
Отмечается, что на тот момент заведение было заполнено посетителями.
По предварительным данным, жертвами происшествия стали владелец ресторана и двое сотрудников.
Причиной инцидента стал взрыв газового баллона на кухне заведения.
Напомним, в Одессе в ресторане на территории санатория прогремел взрыв. С внешней стороны здания ресторана было заложено взрывное устройство.
Ранее в Канаде в одном из ресторанов, специализирующемся на индийской кухне, прогремел взрыв. В ходе инцидента пострадали 15 человек.
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