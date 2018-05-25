В Канаде взорвали ресторан: пострадали 15 человек

Сегодня, 10:55

Злоумышленники попали на запись с камер наблюдения

Фото: twitter.com/PeelPoliceMedia
Фото: twitter.com/PeelPoliceMedia

В Канаде в одном из ресторанов в городе Миссиссога, провинции Онтарио, в заведении специализирующемся на индийской кухне, прогремел взрыв. В ходе инцидента пострадали как минимум 15 человек. Об этом сообщает Euronews.

Полиция утверждает, что два злоумышленника взорвали самодельное взрывное устройство и убежали. Сейчас они объявлены в розыск. 

В ходе происшествия как минимум 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Состояние троих из них оценивают как критическое. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, одетых в джинсы и темные туфли. Лицо одного из них было закрыто темной тканью.

Также теракт произошел в Париже. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Правоохранители задержали его родителей. В настоящее время они находятся под арестом. Их допрашивают сотрудники полиции.
Канада, взрыв, ресторан, полиция

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