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В Греции сгорел лагерь беженцев: погиб ребенок

30 сентября, 18:27

Пожар начался во время протеста мигрантов за переселение их на материк

В Греции, где ранее задержали сирийских нелегалов, которые выдавали себя за украинских спортсменов, произошел пожар в лагере для беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос.

Трагедия случилась на фоне протеста, организованного мигрантами с требованием переселить их на материк.

Во время беспорядков они зажгли костры, но в какой-то момент пламя перебросилось на жилые контейнеры. Когда огонь удалось потушить, на месте пожарища были обнаружены тела женщины и ребенка.

Мигранты заявили, что спасатели приехали слишком поздно и якобы не торопились тушить огонь.

Чтобы утихомирить обезумевшую толпу прибывшие правоохранители применили слезоточивый газ.

Стоит отметить, что Агентство по беженцам ООН еще в прошлом году призвало греческие власти частично расселить жителей "Мориа", поскольку лагерь рассчитан лишь на 3 тысячи человек.

Напомним, ранее в этом году Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Стороны подписали документ, который представят как основу для возможного более широкого соглашения о распределении беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

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Греция нелегалы мигранты беженцы лесбос

Источник: Сегодня

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