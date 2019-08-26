В Греции сотни туристов эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров

В Греции сотни туристов эвакуировали из отелей и пляжей из-за лесных пожаров, бушующих по всей стране.

Об этом информирует BBC.

"Сотни людей эвакуировали из отелей и пляжей в Греции, пока пожарные борются с десятками пожаров по всей стране", - говорится в сообщении. Около 700 пожарных было привлечено к тушению пожаров в выходные, стихия распространяется благодаря сильному ветру и жаркой сухой температуре, отметили греческие чиновники.

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Один из самых страшных пожаров бушует на острове Самос, он уже вынудил власти эвакуировать людей из нескольких отелей. Лесные пожары часто случаются в Греции, поскольку температура значительно поднимается в жаркие летние месяцы.

В воскресенье служба гражданской защиты Греции предупредила о высоком риске пожаров, которые охватили юг страны и остров Крит. В тренде Расследуют как теракт: подробности обстрела из гранатомета в центре Киева (фото, видео) Напомним, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей. Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров . Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли. Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня. Также было известно, что пожар распространился и на территории заповедника Тамадаба. Тушение огня осложнено жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействовано около тысячи человек, а также 16 единиц воздушной техники, в том числе четыре гидросамолета. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.

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