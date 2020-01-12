В Греции затонуло судно с мигрантами: погибли по меньшей мере 12 человек

Спасатели нашли и вытащили из воды 21 человека, трех их них отвезли в больницу

/ Фото: AFP

В Греции у Ионического острова Пакси затонуло судно с беженцами. В результате погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает Aljazeera.

Как написал источник, погибших обнаружили во время поисковых работ. Еще 21 человек спасли, из них трое госпитализированы. Известно, что затонувшее судно направлялось в Италию.

К поисковым работам привлекли патрульные катера береговой охраны, вертолеты военно-морского флота, а также грузовые корабли, которые проплывали рядом.

Напомним, у берегов Турции затонул катер, на котором было около четырех десятков нелегальных мигрантов. Известно, что лодка затонула в районе, где глубина достигает 35 м. В результате поисково-спасательной операции удалось спасти 31 пассажира, еще девять мигрантов ищут спасатели.

Кроме того, при попытке перебраться из Мексики в США погиб мигрант из Сальвадора и его годовалая дочь. Все произошло прямо на глазах матери. Семья несколько месяцев ждала разрешение въехать в США. Когда уже не было сил ждать официального разрешения, решились переплыть реку Рио Гранде. Лишь на следующий день после трагедии их тела нашли на берегу со стороны Мексики. Девочка при этом даже после смерти обнимала отца.

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