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В Турции затонуло судно с мигрантами, спасатели ищут людей в воде

17 июня, 15:44

На месте, где затонул катер, глубина воды достигает 35 метров

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

У берегов Турции затонул катер, на котором было около четырех десятков нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Береговой охраны Турции.

Инцидент произошел недалеко от города Бодрум. На место происшествия направили два дополнительные корабля Береговой охраны, команду водолазов и вертолет.

Известно, что лодка затонула в районе, где глубина достигает 35 м. В результате поисково-спасательной операции удалось спасти 31 пассажира, еще девять мигрантов ищут спасатели.

Напомним, у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семерых членов экипажа удалось спасти.

Также сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пропали без вести после крушения грузового судна у берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Судно, на котором, предположительно, находилось около 20 человек, затонуло четвертого июня.

Кроме того, на атлантическом побережье Франции загорелось и потерпело крушение судно Grande America, которое перевозило более 2000 автомобилей Audi и Porsche в Южную Америку. партия автомобилей на борту состояла не только из массовых авто Audi RS4 и RS5, Porsche Cayenne, 718 Boxster и Cayman. Кроме них на борту находились несколько более ценных экземпляров – Porsche 911 GT2 RS.

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Тег Турция, мигранты, катер, судно

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