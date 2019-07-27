В Грузии начались военные учения НАТО при участии Украины

Учения "Agile Spirit 2019" проводится в Грузии уже девятый раз

В Грузии с 27 июля стартуют многонациональные военные учения "Agile Spirit 2019", в которых примут участие более трех тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

"На этот раз учения будут проходить в трех локациях – II стрелковой бригаде в огневых ячейках Сенаки, Вазиани и на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Более 3000 военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров примут участие в учениях "Agile Spirit 2019". В учениях принимают участие следующие 14 стран: Грузия, США, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Черногория, Румыния, Турция и Украина ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Agile Spirit 2019" проводится в Грузии уже девятый раз. Целью является повысить совместимость, научить и усовершенствовать оперативные возможности участников учений во время планирования и выполнения операций в режиме реального времени в многонациональных условиях, а также сделать свой вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.

Напомним, на севере и востоке Украины прошли масштабные двусторонние командно-штабные учения. В ходе учений на севере и востоке Украины отрабатывались различные варианты операций, совершенствовалась управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

Кроме этого, в столице Литвы, Вильнюсе, прошли комплексные учения по отражению гибридных атак, в которых принимают участие команды городского коммунального хозяйства и спецслужб.

Ранее в Чернигове бойцы ГСЧС учились действовать в условиях взрыва на нефтебазе.

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