В ходе протестных акций в Берлине пострадали почти полсотни полицейских

В субботу, 1 августа, в Берлине во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса, пострадали 45 сотрудников правоохранительных органов, задержано в общей сложности 133 человека.

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Изначально сообщалось, что ранения получили 18 полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Всего порядок в ходе субботних акций протеста обеспечивали 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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Отмечается, что из всех акций демонстрация против ограничительных мер стала самой крупной, на ней собрались 20 тыс. человек. Она была завершена после того, как полиция силой вывела организаторов акции со сцены. Сотрудники правоохранительных органов сослались на то, что на митинге не соблюдались правила: манифестанты в большинстве своем не соблюдали дистанцию в полтора метра и не носили защитные маски. После этого демонстранты устроили несколько стихийных митингов в разных частях города.

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Между тем, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан распорядился всем возвращающимся в ФРГ после поездки за границу, с субботы, 1 августа, предоставить возможность в течение 72 часов бесплатно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции – даже без симптомов заболевания. Результаты будут готовы в течение 24-48 часов.

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