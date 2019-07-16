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В Хорватии вспыхнул сильный лесной пожар: эвакуированы 10 тысяч человек

16 июля, 10:17

К тушению огня подключились три пожарных самолета и пожарные из Новали и трех соседних муниципалитетов

Фото: Pixabay

Сильный лесной пожар вспыхнул в ночь на вторник на хорватском острове Паг (Центральная Далмация) вблизи города Зрче в муниципалитете Новали. Как сообщает во вторник национальное телевидение Хорватии HRT, спасатели эвакуировали из опасного района 10 тысяч человек, пострадавших нет.

Огонь возник около часа ночи в сосновом лесу из одного очага. К тушению огня подключились три пожарных самолета и пожарные из Новали и трех соседних муниципалитетов. Тушение осложнялось сильным ветром. Огонь вплотную приблизился к трассе Новаля – Паг, в результате было прекращено движение по магистрали.

Глава муниципалитета Анте Дабо объявил, что утром огонь был потушен, а спасатели контролируют и проливают опасные места. В настоящее время причины возгорания расследует полиция и пожарные Дабо не исключил, что пожар мог быть устроен намеренно.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на элитном курорте Куршавель погибли два человека, более десяти ранены.

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Тег Хорватия, пожар, пожарные

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Источник:

ТАСС

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