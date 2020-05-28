В Испании число погибших от коронавируса перевалило за 27 тысяч

За последний день были выявлены 182 новых заразившихся

Минимум 27 119 человек умерли в Испании от последствий коронавируса, а страна по-прежнему готовится пускать туристов. Об этом сообщается в министерстве здравоохранения страны.

За последний день были выявлены 182 новых заразившихся. Общее количество инфицированных достигло 237 906. За семь дней умерли 38 пациентов с коронавирусом.

В Минздраве отметили, что проверяют данные как по инфицированным, так и по умершим, из-за этого могут быть зафиксированы некоторые расхождения в цифрах.

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Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

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Но из-за того, что темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Добавим, что ранее в Испании уточнили число умерших от коронавируса.

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